Juventus-Stoccarda, la moviola live: gol annullato a Undav per un tocco col braccio, cosa dice il regolamento (Di martedì 22 ottobre 2024) Juventus-Stoccarda è una gara valevole per la terza giornata di Champions League. Allo Stadium di Torino arbitra il norvegese Espen Eskas, Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di martedì 22 ottobre 2024)è una gara valevole per la terza giornata di Champions League. Allo Stadium di Torino arbitra il norvegese Espen Eskas,

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Juventus-Stoccarda sullo 0-0 LIVE : palo di Demirovic - Champions League - 3ª giornata Juventus-Stoccarda 0-0 (risultato parziale) 41` - Altra bella parata di Perin, che alza sopra la trave... (Calciomercato.com)

“Carriera finita” : Juventus-Stoccarda - succede tutto nel primo tempo - C’è chi non lo vede proprio titolare, spiegando che vederlo in campo a questi livelli “è un insulto e un’ingiustizia” e che sentenzia in maniera ancora più pesante su una carriera che volge a termine: “Danilo è finito”. it. Thiago Motta (LaPresse) – Calciomercato. Dopo un avvio di marca tedesca, con qualche azione potenzialmente pericolosa, piano piano la Juve sta provando ad uscire fuori, pur ... (Calciomercato.it)

Juventus-Stoccarda sullo 0-0 a fine primo tempo : palo di Demirovic - Perin salva su Undav - Champions League - 3ª giornata Juventus-Stoccarda 0-0 (risultato parziale) 41` - Altra bella parata di Perin, che alza sopra la trave... (Calciomercato.com)