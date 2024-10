Juve-Stoccarda 0-1, delusione Champions: bianconeri colpiti al 92? (Di martedì 22 ottobre 2024) La formazione di Motta sconfitta in casa, decide il gol di Touré La Juventus esce sconfitta allo Stadium dallo Stoccarda 1-0, nella terza gara della nuova Champions League, in una partita molto difficile, con i tedeschi a tratti padroni del campo, ma con un super Perin che aveva tenuto a galla la squadra di Thiago Sbircialanotizia.it - Juve-Stoccarda 0-1, delusione Champions: bianconeri colpiti al 92? Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di martedì 22 ottobre 2024) La formazione di Motta sconfitta in casa, decide il gol di Touré Lantus esce sconfitta allo Stadium dallo1-0, nella terza gara della nuovaLeague, in una partita molto difficile, con i tedeschi a tratti padroni del campo, ma con un super Perin che aveva tenuto a galla la squadra di Thiago

Il Milan rompe il ghiaccio in Champions League - la Juventus inciampa con lo Stoccarda - Bologna ko - Il Real Madrid ha sconfitto il Borussia Dortmund per 5-2, recuperando il doppio svantaggio nei ultimi trenta minuti con tripletta di Vinicius Junior e le reti di Rudiger e Lucas. RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE CALCIO OGGI Milan-Brugge 3-1 Monaco-Stella Rossa 5-1 Arsenal-Shakhtar Donetsk 1-0 Aston Villa-Bologna 2-0 Girona-Slovan Bratislava 2-0 Juventus-Stoccarda 0-1 PSG-PSV Eindhoven 1-1 Real ... (Oasport.it)

Juventus-Stoccarda 0-1 : El Bilal Touré infligge a Thiago Motta il primo ko in Champions - I locali respirano di più in fase e al 79' è fondamentale la copertura di Vagnoman per anticipare Yildiz, pronto a trasformare in gol il cross di Weah. All'81' Danilo combina la frittata: il capitano della Juventus tocca sulla coscia Rouault nella propria area. Ci prova anche Undav dopo la palla persa di Fagioli, ma il suo destro viene deviato sul fondo dalla difesa bianconera. (Sport.quotidiano.net)

