Inizio tremendo, deciso l'esonero: ecco chi è il sostituto (Di martedì 22 ottobre 2024) Pronto l'annuncio di un altro esonero, che arriva a causa di uno score pessimo soprattutto per le aspettative e la caratura del club Primo scorcio di stagione andato in cascina per la Serie A e il calcio italiano. Dopo le prime otto giornate l'unico esonero è stato quello a sorpresa di Daniele De Rossi, che senza dubbio ha avuto contorni un po' particolari e controversi. Per il resto la griglia allenatori è rimasta intatta, anche se qualcuno di sicuro ha un po' rischiato, ma si sta tirando fuori dalle sabbie mobili. Inizialmente era Palladino insieme a Italiano, poi Fonseca e infine Alessandro Nesta. L'allenatore romano ha però puntellato la panchina con la bella vittoria di ieri a Verona tirando un bel sospiro di sollievo. Pallone Serie B (LaPresse) – calciomercato.itRischiano ora Gilardino, più saldo, e soprattutto Luca Gotti dopo la pessima partita con la Fiorentina.

