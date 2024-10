Inchiesta Sogei: Consip chiede documentazione e avvia audit (Di martedì 22 ottobre 2024) Roma, 22 ott. (LaPresse) – Il Cda di Consip – nel corso della seduta odierna – ha preso atto delle recenti notizie di stampa circa presunti fenomeni corruttivi emersi in alcune acquisizioni di Sogei. Lapresse.it - Inchiesta Sogei: Consip chiede documentazione e avvia audit Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Roma, 22 ott. (LaPresse) – Il Cda di– nel corso della seduta odierna – ha preso atto delle recenti notizie di stampa circa presunti fenomeni corruttivi emersi in alcune acquisizioni di

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Pisa, Boccia indagata per truffa immobiliare. La moglie di Genny sentita a Roma giorni fa - Maria Rosaria Boccia è indagata anche dalla Procura di Pisa, proprio come rivelato dal Fatto la scorsa settimana. Il procuratore Angela Camelio, con un comunicato ufficiale diffuso ieri, ha confermato ... (ilfattoquotidiano.it)

Da Sogei alla Digital Value (via Consip): le 25 gare vinte dalle due società di Rossi - Ben 25 procedure di acquisto avanzate da Sogei, nell’ambito di gare d’appalto pubblicate da Consip, sono state aggiudicate a due società del gruppo Digital Value, Italware e Itd Solution, amministrate ... (ilfattoquotidiano.it)

Sogei, volevano spartirsi il software che protegge la rete degli enti pubblici. «Un affare da 100 milioni» - I soldi delle mazzette pagate all’ex dg di Sogei Paolino Iorio dall’imprenditore della digitalizzazione Massimo Rossi - entrambi arrestati lunedì per corruzione - provenivano ... (ilmessaggero.it)