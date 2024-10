In Cattedrale l'imposizione del pallio a Mons. Ferretti: strade chiuse al traffico e divieto di sosta (Di martedì 22 ottobre 2024) L’ufficio Mobilità e traffico della Polizia Locale di Foggia informa che per la Solenne Celebrazione Liturgica per l’imposizione del pallio a Mons. Giorgio Ferretti, in programma presso la Cattedrale mercoledì 23 ottobre, è stata disposta - a partire dalle ore 14:00 e sino a fine evento -la Foggiatoday.it - In Cattedrale l'imposizione del pallio a Mons. Ferretti: strade chiuse al traffico e divieto di sosta Leggi tutta la notizia su Foggiatoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) L’ufficio Mobilità edella Polizia Locale di Foggia informa che per la Solenne Celebrazione Liturgica per l’del. Giorgio, in programma presso lamercoledì 23 ottobre, è stata disposta - a partire dalle ore 14:00 e sino a fine evento -la

Mons. Ferretti riceve il pallio : in Cattedrale il rito con il Nunzio Apostolico - È in programma mercoledì 23 ottobre la cerimonia di imposizione del Pallio all'Arcivescovo di Foggia-Bovino Giorgio Ferretti. Il rito si svolgerà alle ore 18.30 nella Cattedrale di Foggia. L’ingresso in Cattedrale è libero (non è richiesto alcun pass). Sarà possibile seguire la celebrazione... (Foggiatoday.it)