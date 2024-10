Il prezzo del gas punta i 41 euro su rischi a breve termine (Di martedì 22 ottobre 2024) Il prezzo del gas europeo risale e punta i 41 euro con i trader concentrati sui rischi di approvvigionamento a breve termine, dettati dalle tensioni crescenti in Medio Oriente e dalle interruzioni della produzione in Norvegia. In quest'ultimo caso Equinor ha chiuso la produzione su una piattaforma nel Mare del Nord dopo aver rilevato del fumo. Ad Amsterdam, mercato di riferimento, i contratti Ttf su novembre guadagnano l'1,6% oltrepassando i 40,6 euro al megawatttora. Quotidiano.net - Il prezzo del gas punta i 41 euro su rischi a breve termine Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di martedì 22 ottobre 2024) Ildel gaspeo risale ei 41con i trader concentrati suidi approvvigionamento a, dettati dalle tensioni crescenti in Medio Oriente e dalle interruzioni della produzione in Norvegia. In quest'ultimo caso Equinor ha chiuso la produzione su una piattaforma nel Mare del Nord dopo aver rilevato del fumo. Ad Amsterdam, mercato di riferimento, i contratti Ttf su novembre guadagnano l'1,6% oltrepassando i 40,6al megawatttora.

