Il Milan batte il Bruges 3-1. Esordio in Champions per il baby Camarda (Di martedì 22 ottobre 2024) Il Milan batte 3-1 il Bruges con il gol di Pulisic e la doppietta di Reijnders e trova così la prima vittoria in Champions League. Belgi in 10 uomini dal 40' del primo tempo ma molto pericolosi. Esordio in Europa per Camarda a 16 anni e 226 giorni

