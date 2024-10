Il Fmi rivede ancora al rialzo la crescita russa Italia confermata a + 07% ma il debito non si ferma Gli Usa corrono grazie ai salari

Il Fmi rivede ancora al rialzo la crescita russa. Italia confermata a + 0,7% ma il debito non si ferma. Gli Usa corrono grazie ai salari (Di martedì 22 ottobre 2024) Un’altra revisione al rialzo per le prospettive di crescita dell’economia russa. Il Fondo monetario internazionale, che nei primi mesi di guerra aveva preannunciato un crollo del PIl russo per effetto delle sanzioni, ha portato a + 3,6% la sua stima per il 2024, lo 0,4% in più rispetto alle indicazioni dello scorso luglio. Secondo il Fondo, la Russia dovrebbe invece sperimentare una frenata nel 2025 quando l’economia si espanderà di un più modesto 1,3% (lo 0,2% in meno rispetto alle stime di luglio). Quanto all’area euro, il 2024 dovrebbe chiudersi con una crescita dello 0,8%, leggermente meno di quanto calcolato tre mesi fa. Attesa un’accelerazione nel 2025 (+ 1,2%). La Germania resta il paese più in sofferenza, dopo un calo dello 0,3% nel 2023, il Pil tedesco dovrebbe rimanere invariato quest’anno per poi riprendersi il prossimo (+ 0,8%). Ilfattoquotidiano.it - Il Fmi rivede ancora al rialzo la crescita russa. Italia confermata a + 0,7% ma il debito non si ferma. Gli Usa corrono grazie ai salari Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Un’altra revisione alper le prospettive didell’economia. Il Fondo monetario internazionale, che nei primi mesi di guerra aveva preannunciato un crollo del PIl russo per effetto delle sanzioni, ha portato a + 3,6% la sua stima per il 2024, lo 0,4% in più rispetto alle indicazioni dello scorso luglio. Secondo il Fondo, la Russia dovrebbe invece sperimentare una frenata nel 2025 quando l’economia si espanderà di un più modesto 1,3% (lo 0,2% in meno rispetto alle stime di luglio). Quanto all’area euro, il 2024 dovrebbe chiudersi con unadello 0,8%, leggermente meno di quanto calcolato tre mesi fa. Attesa un’accelerazione nel 2025 (+ 1,2%). La Germania resta il paese più in sofferenza, dopo un calo dello 0,3% nel 2023, il Pil tedesco dovrebbe rimanere invariato quest’anno per poi riprendersi il prossimo (+ 0,8%).

