Liberoquotidiano.it - "Ha fatto solo del bene". Pablo Escobar: il racconto della sorella è sconvolgente

(Di martedì 22 ottobre 2024) «Vietare il nome di mio fratellosarebbe come gettare altra benzina sul fuoco, aumenterebbe il sentimento di devozione che molti provano per lui e dimostrerà, una volta di più, la debolezza dei governi che non sono stati in grado di fermare il consumo di droga. Perché, senza consumo, non ci sono affari». MarinaGaviria è laprediletta del più famoso narcotrafficante del mondo. Oggi è una tranquilla signora che, dopo un lungo inseguimento telefonico, decide di risponderci dall'altra parte dell'oceano Atlantico con quel pizzico di diffidenza che la sua natura e la storiafamiglia impongono. Il suo contatto Whatsapp la mostra sorridente sullo sfondo di una cascata, immersa nel verde. La parlantina è rapida così come la memoria.