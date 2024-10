Isaechia.it - Grande Fratello, inquilini shockati da Shaila Gatta: “La sua è crudeltà, è una furba che ha mentito a tutti!”

(Di martedì 22 ottobre 2024) La puntata di ieri sera delha rappresentato un punto di svolta nel turbolento rapporto trae Javier Martinez. L’ex velina, convinta di essere prossima all’eliminazione, è stata messa alla strette dal conduttore Alfonso Signorini che le ha chiesto, chiaro e tondo, se ci sarebbe stato un futuro per loro fuori dalla Casa. La risposta della ballerina ha gelato, Javier incluso: “Se lo aspetterei fuori? In questo momento no, sono sincera.” Il pallavolista è sembrato molto sorpreso da queste parole e, più in generale, dalla distanza e dalla freddezza che ha percepito in questo potenziale ultimo confronto con lei. I due si erano scambiati effusioni inequivocabili, chesembrerebbe aver negato, ma che Martinez ha poi svelato senza giri di parole.