Geloso picchia la compagna, arrestato barista 33enne (Di martedì 22 ottobre 2024) «Ci sono stati atteggiamenti aggressivi da entrambe le parti, stavamo discutendo e la cosa è degenerata». Si è difeso così, nel corso dell'interrogatorio di garanzia, il 33enne barista moldavo arrestato nella serata di domenica 20 ottobre a Preganziol dopo che la compagna, che è anche la madre Trevisotoday.it - Geloso picchia la compagna, arrestato barista 33enne Leggi tutta la notizia su Trevisotoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) «Ci sono stati atteggiamenti aggressivi da entrambe le parti, stavamo discutendo e la cosa è degenerata». Si è difeso così, nel corso dell'interrogatorio di garanzia, ilmoldavonella serata di domenica 20 ottobre a Preganziol dopo che la, che è anche la madre

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Minaccia con il coltello un barista : arrestato - Secondo le ricostruzioni, il 31enne ha rivolto l’arma anche verso i carabinieri, che sono riusciti rapidamente a bloccarlo e a disarmarlo. Non riuscendo però per fortuna nel suo intento proprio grazie all’arrivo tempestivo dei militari. Tolentino, 18 ottobre 2024 - Il nucleo radiomobile della Compagnia dei carabinieri di Tolentino ha arrestato un 31enne originario della Nigeria, senza fissa ... (Ilrestodelcarlino.it)

Barista arrestato per l'omicidio di Eros Di Ronza a Milano - almeno 20 forbiciate : insulti social alla vittima - Eros Di Ronza è morto durante la rapina di un bar a Milano: il barista, svegliato dall'allarme, sarebbe sceso in strada e l'avrebbe ucciso con delle forbici. Arrestato per omicidio insieme allo zio. (Notizie.virgilio.it)

Ladro ucciso a Milano - il barista arrestato per omicidio - I due indagati non hanno risposto al pm Maura Ripamonti che ha disposto il loro arresto dopo le indagini dell'Ufficio di prevenzione generale della Questura. L'uomo è stato ferito mortalmente fuori dal bar. Di Ronza sarebbe stato raggiunto da una ventina di forbiciate sferrate dagli arrestati, parenti della donna cinese a cui è intestato il bar. (Quotidiano.net)