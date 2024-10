Garzeno, svolta sull’omicidio Montini (Di martedì 22 ottobre 2024) Era il 24 Settembre quando nella piccola frazione di Garzeno, Candido Montini è stato ucciso. Il corpo dell’uomo di 76 anni al momento del ritrovamento presentava svariate ferite inflitte da un coltello. IL RITROVAMENTO DEL CORPO- sull’omicidio dell’ex vicesindaco e consigliere, c’è stata per tanto tempo molta ombra. Oggi si è registrata una svolta. A L'articolo Garzeno, svolta sull’omicidio Montini Leggi tutta la notizia su Dailynews24.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Era il 24 Settembre quando nella piccola frazione di, Candidoè stato ucciso. Il corpo dell’uomo di 76 anni al momento del ritrovamento presentava svariate ferite inflitte da un coltello. IL RITROVAMENTO DEL CORPO-dell’ex vicesindaco e consigliere, c’è stata per tanto tempo molta ombra. Oggi si è registrata una. A L'articolo

Garzeno - musica trap e amicizie pericolose : chi è il 17enne fermato per l’omicidio di Candido Montini - La difesa della famiglia Chi è il ragazzo sospettato La difesa della famiglia Il 17enne di Catasco di Garzeno è parente alla lontana della vittima. Garzeno (Como) – Si svolgerà domani l’udienza di convalida del fermo del ragazzo di 17 anni accusato dell’omicidio di Candido Montini a Garzeno. (Ilgiorno.it)

Omicidio Garzeno - il 17enne sospettato è un parente della vittima Candido Montini - A quasi un mese dal delitto, la soluzione sembra vicina. . Il padre del giovane era stato tra i primi ad accorrere a casa Montini la mattina in cui si era saputo dell'omicidio. Il ragazzo di 17 anni accusato dell'omicidio di Candido Montini era parente alla lontana e non cugino di primo grado dell'ex vice sindaco Garzeno, accolellato in casa nell'Alto Lago di Como lo scorso 24 settembre. (Tg24.sky.it)

Omicidio Garzeno - il 17enne fermato è parente della vittima : “Non ho ucciso Candido Montini” - L’ipotesi principale resta quella della rapina finita nel sangue ma al momento non si escludono altri scenari. In corso perquisizioni nella casa dove il 17enne abita con la famiglia alla ricerca di indizi utili. Ma il suo alibi non convince gli investigatori. A quanto viene riferito, lui e i suoi genitori frequentavano quasi ogni giorno la storica bottega della vittima che, anche da pensionato, ... (Ilgiorno.it)