Formazioni ufficiali Arsenal-Shakhtar Donetsk Champions League 2024 2025

Le Formazioni ufficiali di Arsenal-Shakhtar Donetsk, partita valida per la terza giornata della Champions League 2024/2025. Dopo il pareggio all'esordio per 0-0 contro l'Atalanta, i Gunners si sono rilanciati nel secondo turno battendo il Psg per 2-0 con una prova più che convincente. Ora, una sfida decisamente alla portata ma da non sottovalutare, con la formazione ucraina che è a caccia dei primi tre punti dopo il pareggio e la sconfitta rispettivamente contro Bologna e Atalanta. Di seguito le scelte dei due allenatori. Arsenal: in attesa Shakhtar Donetsk: in attesa

Formazioni ufficiali Aston Villa-Bologna - Champions League 2024/2025 - Di seguito le scelte dei due allenatori. Prosegue il percorso europeo della squadra di Italiano che, dopo il pareggio contro lo Shakhtar e la sconfitta di Anfield contro il Liverpool, è attesa da un’altra trasferta in Inghilterra, stavolta a Birmingham, contro un’altra squadra di altissimo livello. Le formazioni ufficiali di Aston Villa-Bologna, partita valida per la terza giornata della ... (Sportface.it)

Formazioni ufficiali Girona-Slovan Bratislava - Champions League 2024/2025 - GIRONA: in attesa SLOVAN BRATISLAVA: in attesa The post Formazioni ufficiali Girona-Slovan Bratislava, Champions League 2024/2025 appeared first on SportFace. La formazione ospite, invece, ha perso in maniera netta sia contro il Celtic, per 5-1, che contro il Manchester City, per 0-4. Gli spagnoli hanno ben figurato nelle prime due partite, dove però ha perso di misura contro Psg e Feyenoord. (Sportface.it)

Formazioni ufficiali Juventus-Stoccarda - Champions League 2024/2025 - Bianconeri a punteggio pieno dopo le vittorie su Psv e soprattutto Lipsia, in una partita quasi dal sapore epico vinta in trasferta in inferiorità numerica. Le formazioni ufficiali di Juventus-Stoccarda, partita valida per la terza giornata della Champions League 2024/2025. . Dopo la sconfitta contro il Real Madrid, i tedeschi hanno trovato il primo punto nel torneo con il pareggio contro lo ... (Sportface.it)