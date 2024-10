Ilgiorno.it - Fermate al buio e strade allagate

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) Se per i pendolari, principalmente studenti, la situazione è disastrosa, la questione sicurezza è ancor peggio, se possibile. Lesono completamente al, quando piove si allagano obbligando gli autisti a fermarsi in carreggiata e quindi bloccando il traffico. L’attraversamento pedonale, (semaforizzato a richiesta per cui bisogna schiacciare il pulsante per attivarlo) funziona solo in un senso di marcia e non nell’altro. Quindi chi scende lato strada e deve attraversare per raggiungere il centro abitato è costretto a passare col rosso. Quando funziona (attraversamento dal centro abitato a lato strada) e scatta il rosso, i mezzi in transito che arrivano a velocità doppia rispetto al limite dei 50 orari, passano col rosso.