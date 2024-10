Gaeta.it - Enzo Mattioli Ferrari investe in Cavallino Inc.: un passo significativo per l’eredità Ferrari

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter, discendente diretto di, ha fatto un’importante mossa nel mondo automobilisticondo inInc., un’azienda americana storica. Questo investimento rappresenta non solo un rilancio del, ma anche un impegno per la conservazione della storia e della cultura legate alle auto delRampante.Inc. è nota per la pubblicazione della rivista bimestrale “” e per l’organizzazione del Concorso d’Eleganza Palm BeachClassic, eventi che celebrano l’eccellenza del marchioe la passione per le automobili storiche. Investimento strategico della famigliaLaFamily Investments, guidata da, ha deciso di intraprendere questa iniziativa per mantenere vivadi