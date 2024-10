Eleonora Giorgi, la confessione dopo la festa di compleanno: “Stavo davvero male…” (Di martedì 22 ottobre 2024) (Adnkronos) – Eleonora Giorgi ha compiuto 71 anni e per l’occasione ha ricevuto una festa di compleanno a sorpresa dalla sua famiglia. Tutti presenti, dai figli al piccolo nipotino Gabriele. Il magico momento è stato immortalato con uno scatto che racchiude un momento di gioia e di dolore al tempo stesso. Di dolore, perché l’attrice ha raccontato sui social di non stare molto bene a causa della chemioterapia. “Non sembrerebbe, ma ieri Stavo davvero male”, ha esordito così Eleonora Giorgi a corredo dello scatto che ritrae la famiglia al completo. “Mi ero truccata per un impegno televisivo e non ero poi nemmeno riuscita a farlo purtroppo, altro che festeggiare il compleanno”, spiega. Leggi tutta la notizia su Dailyshowmagazine.com (Di martedì 22 ottobre 2024) (Adnkronos) –ha compiuto 71 anni e per l’occasione ha ricevuto unadia sorpresa dalla sua famiglia. Tutti presenti, dai figli al piccolo nipotino Gabriele. Il magico momento è stato immortalato con uno scatto che racchiude un momento di gioia e di dolore al tempo stesso. Di dolore, perché l’attrice ha raccontato sui social di non stare molto bene a causa della chemioterapia. “Non sembrerebbe, ma ierimale”, ha esordito cosìa corredo dello scatto che ritrae la famiglia al completo. “Mi ero truccata per un impegno televisivo e non ero poi nemmeno riuscita a farlo purtroppo, altro che festeggiare il”, spiega.

Eleonora Giorgi alla festa del suo compleanno : “Stavo davvero male” - Sono in un programma di cammino molto impegnativo ma speriamo il meglio”. . Ma è la rivelazione fatta dall’attrice a far preoccupare tutti i suoi ammiratori. “A Verona c’è una grande frontiera proprio sul pancreas. Leggi anche: Eleonora Giorgi e il cancro: “Non voglio che mio nipote sappia. Ecco cosa farò se sopravvivo” Il post di Eleonora Giorgi che spaventa i fan “Non sembrerebbe, ma ... (Thesocialpost.it)

