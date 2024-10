Disney+ aumenta ancora i prezzi degli abbonamenti in Italia, ma non per tutti (Di martedì 22 ottobre 2024) Dopo gli aumenti di Netflix, anche la piattaforma di casa Disney ha deciso di aumentare ancora i prezzi dei propri abbonamenti Questa fine di ottobre sembra essere condizionato dall'aumento dei prezzi delle varie piattaforme di streaming online, così dopo gli aumenti già effettivi in casa Netflix, anche la Disney ha optato per un ritocco dei propri tariffari per la propria piattaforma, anche se stavolta non riguardano tutte le tipologie di abbonamento. Dal 17 ottobre scorso gli aumenti su Disney+ hanno riguardato, infatti, i piani senza pubblicità e il Premium, mentre il piano Standard con pubblicità è rimasto invariato a 5,99 euro al mese. Il piano Standard, privo di pubblicità , è aumentato di 1 euro, passando a 9,99 euro al mese (o Movieplayer.it - Disney+ aumenta ancora i prezzi degli abbonamenti in Italia, ma non per tutti Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Dopo gli aumenti di Netflix, anche la piattaforma di casa Disney ha deciso diredei propriQuesta fine di ottobre sembra essere condizionato dall'aumento deidelle varie piattaforme di streaming online, così dopo gli aumenti già effettivi in casa Netflix, anche la Disney ha optato per un ritocco dei propri tariffari per la propria piattaforma, anche se stavolta non riguardano tutte le tipologie di abbonamento. Dal 17 ottobre scorso gli aumenti suhanno riguardato, infatti, i piani senza pubblicità e il Premium, mentre il piano Standard con pubblicità è rimasto invariato a 5,99 euro al mese. Il piano Standard, privo di pubblicità , èto di 1 euro, passando a 9,99 euro al mese (o

Mister Movie | Netflix alza ancora i prezzi : ecco quanto pagherai in più da questo mese - Grazie a MisterMovie. Netflix aumenta i prezzi: addio ai vecchi abbonamenti Una brutta notizia per gli amanti delle serie TV e dei film: Netflix ha deciso di aumentare i prezzi dei suoi abbonamenti in Italia e Spagna. Le reazioni degli utenti L’aumento dei prezzi di Netflix ha suscitato reazioni contrastanti tra gli utenti. (Mistermovie.it)

Netflix aumenta ancora i prezzi : quanto costeranno gli abbonamenti - Netflix aumenta ancora gli abbonamenti. È ufficiale il nuovo aumento dei prezzi degli abbonamenti della piattaforma streaming Netflix: ecco cosa cambia e quanto costerà agli utenti. È ufficiale: entrando sul sito italiano la piattaforma streaming propone dei nuovi prezzi per tutti i tipi di abbonamento, dallo Standard con Pubblicità al Premium. (2anews.it)

Netflix aumenta ancora i prezzi - 99€ al mese. 99 a 13. 99€. 99 ma 19. 49 ma 6. 99€ per l’utente extra. 5 € per il piano Base con pubblicità , che non costerà più 5. Un cambiamento che arriva in concomitanza con il bilancio del terzo trimestre 2024, che conferma il buon trend della piattaforma, con ricavi saliti al 15% e circa 5 milioni di nuovi clienti, meno di quelli dello scorso anno ma più di quanto previsti dagli analisti. (Davidemaggio.it)