Disabili, Scattoni (Iss): "Aspetti sociali poco considerati ma sono fondamentali" (Di martedì 22 ottobre 2024) ‘Attenzione anche a quello che possono fare e alle loro abilità’ Roma, 22 ott. (Adnkronos Salute) - “E' fondamentale che la ricerca scientifica includa anche degli Aspetti legati all'integrazione e al supporto sociale per le persone con Disabilità perché gli Aspetti sociali vengono quasi semp Ilgiornaleditalia.it - Disabili, Scattoni (Iss): "Aspetti sociali poco considerati ma sono fondamentali" Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di martedì 22 ottobre 2024) ‘Attenzione anche a quello che posfare e alle loro abilità’ Roma, 22 ott. (Adnkronos Salute) - “E' fondamentale che la ricerca scientifica includa anche deglilegati all'integrazione e al supporto sociale per le persone contà perché glivengono quasi semp

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il Morgan che non ti aspetti : le parole su Anna Lou sono dolcissime e fa anche mea culpa : «Merito di Asia» - ” Le parole su Asia Argento Non solo Anna Lou, fra le confessioni di Morgan ci è finita anche Asia Argento, madre della primogenita del cantante e sua ex compagna. Anna Lou ha dimostrato una tale ricchezza interiore e una vastità di pensiero e cuore che continua a stupirmi. Raggiunto da FanPage, l’ex frontman dei BluVertigo ha speso parole di zucchero per Anna Lou. (Donnapop.it)

Milano - l’accensione dei riscaldamenti scalda il sindaco Sala : “Se aspetti non va bene - se lo fai il giorno canonico neanche…” - Per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e simili il limite rimane invece invariato a 18°C + 2°C di tolleranza. Il via libera all’accensione dei riscaldamenti a partire dal 15 ottobre ha scatenato qualche polemica a Milano, con il sindaco Beppe Sala finito nel mirino dell’Anaci e di alcuni membri dell’opposizione. (Ilfattoquotidiano.it)

Giannelli : “Necessario utilizzare metodi che tengano conto anche degli aspetti emotivi e motivazionali. Sarà uno dei temi del convegno ANP” - . Sarà uno dei temi del convegno ANP” sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. "In ANP abbiamo, da sempre, a cuore il successo formativo dei ragazzi e siamo consapevoli della necessità, sempre più impellente di un cambio di passo per la scuola italiana. Gli studi neuroscientifici ci suggeriscono che è indispensabile utilizzare metodi in grado di tenere conto non solo degli aspetti ... (Orizzontescuola.it)