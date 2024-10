Crollo natalità e l’impatto sul welfare (Di martedì 22 ottobre 2024) Il Crollo della natalità nel nostro paese e le ricadute che questo ha sul welfare nazionale: Marino Galdiero ne ha parlato con Daniela Fumarola, segretario generale aggiunto della Cisl Servizio di Marino Galdiero Crollo natalità e l’impatto sul welfare TG2000. Tv2000.it - Crollo natalità e l’impatto sul welfare Leggi tutta la notizia su Tv2000.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Ildellanel nostro paese e le ricadute che questo ha sulnazionale: Marino Galdiero ne ha parlato con Daniela Fumarola, segretario generale aggiunto della Cisl Servizio di Marino GaldierosulTG2000.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Crollo delle nascite - Pestelli (FdI) : "Welfare aziendale per promuovere la natalità. Come ha fatto Forlifarma" - “La politica non deve perdere tempo e intervenire ora per invertire la curva della natalità. Ho letto con interesse gli interventi del Presidente regionale e provinciale dell’Inps, Mauro Chiarini e Moreno Cimatti, in merito al rendiconto sociale 2023 dell’Inps provinciale. Il tema del trend... (Forlitoday.it)

Culle italiane vuote - 6 neonati ogni mille abitanti : il crollo della natalità preoccupa. I nomi preferiti dai genitori per i bebè - ???I bambini, in Italia, sono sempre meno. Anche il triste record dello scorso anno, infatti, sarà probabilmente battuto a fine 2024. L?allarme arriva dai dati dell?Istat per... (Leggo.it)