Crispano: arrestato un uomo per atti persecutori e violenza contro l'ex moglie e il nuovo compagno

(Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un grave episodio disi è verificato a, dove undi 43 anni è statocon l’accusa di, lesioni e maltrattamenti nei confronti della sua ex. La vicenda harato l’attenzione per l’uso di strumenti tecnologici come strumenti di intimidazione, evidenziando il rischio che questi rappresentano nelle mani sbagliate. L’autore dell’aggressione, secondo le indagini, aveva installato un localizzatore GPS sull’auto della vittima per monitorarne i movimenti. Un’ossessione che sfocia nellaL’ossessione dell’nei confronti della ex consorte è iniziata dopo la separazione, alimentata dalla paura che la donna potesse intraprendere una nuova relazione. Perllarla, ha deciso di installare un dispositivo di localizzazione GPS sulla sua auto, consentendogli di pedinarla in modo costante e invadente.