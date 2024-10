Crisi del comparto moda, ok dal governo a 8 settimane di Cig in deroga (Di martedì 22 ottobre 2024) FIRENZE – Otto settimane di cassa integrazione in deroga nel 2024 per affrontare la Crisi del comparto moda che sta investendo le imprese. Il Consiglio dei ministri del 21 ottobre ha approvato ammortizzatori sociali per le imprese, anche artigiane, fino a 15 dipendenti, dei settori abbigliamento, calzaturiero e tessile. È inoltre previsto che l’integrazione salariale, erogata ordinariamente dal datore di lavoro al dipendente e poi rimborsata dall’Inps, possa essere direttamente pagata dall’Istituto previdenziale nel caso in cui esistano serie e documentate difficoltà finanziarie. Leggi tutta la notizia su Corrieretoscano.it (Di martedì 22 ottobre 2024) FIRENZE – Ottodi cassa integrazione innel 2024 per affrontare ladelche sta investendo le imprese. Il Consiglio dei ministri del 21 ottobre ha approvato ammortizzatori sociali per le imprese, anche artigiane, fino a 15 dipendenti, dei settori abbigliamento, calzaturiero e tessile. È inoltre previsto che l’integrazione salariale, erogata ordinariamente dal datore di lavoro al dipendente e poi rimborsata dall’Inps, possa essere direttamente pagata dall’Istituto previdenziale nel caso in cui esistano serie e documentate difficoltà finanziarie.

