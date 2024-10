Così il voto in Liguria cambia gli equilibri del campo largo (Di martedì 22 ottobre 2024) Le elezioni in Liguria possono rappresentare un punto di svolta per l’intero centrosinistra. Elly Schlein si gioca il primo tentativo di fare l’en plein alle regionali come si era ripromessa e, Così, di fortificare la sua leadership non solo nel Partito democratico ma nell’intera area dell’opposizione. Vincere con Andrea Orlando le darebbe quello slancio in più che le serve per percorrere tutte le tappe che si è prefissata per raggiungere la candidatura alla premiership. Per questa ragione, la segretaria del Partito democratico farà una full immersion in Liguria con l’ex ministro del governo Conte (e del governo Draghi). E venendo proprio a Giuseppe Conte. Per quanto lo riguarda i giochi sono molteplici. Il primo riguarda il suo partito. Ilfoglio.it - Così il voto in Liguria cambia gli equilibri del campo largo Leggi tutta la notizia su Ilfoglio.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Le elezioni inpossono rappresentare un punto di svolta per l’intero centrosinistra. Elly Schlein si gioca il primo tentativo di fare l’en plein alle regionali come si era ripromessa e,, di fortificare la sua leadership non solo nel Partito democratico ma nell’intera area dell’opposizione. Vincere con Andrea Orlando le darebbe quello slancio in più che le serve per percorrere tutte le tappe che si è prefissata per raggiungere la candidatura alla premiership. Per questa ragione, la segretaria del Partito democratico farà una full immersion incon l’ex ministro del governo Conte (e del governo Draghi). E venendo proprio a Giuseppe Conte. Per quanto lo riguarda i giochi sono molteplici. Il primo riguarda il suo partito.

