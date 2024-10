Notizie.com - Cos’è la cocaina rosa che ha invaso l’Italia e mezzo mondo, era anche nel sangue di Liam Payne: “Effetti devastanti”

(Di martedì 22 ottobre 2024) Lao tusi sta spopolando tra i giovani, sulla droga per ricchi numerose indagini: rinvenutaneldi. Può costare sino a 400 euro al grammo, tanto che i carabinieri nel descrivere le inchieste in corso l’hanno denominata la nuova “droga per ricchi”. È giunta in Italia negli ultimi anni dalla Colombia ma, a differenza di quella “bianca”, è completamente sintetica.lache haÈ composta dalla sostanza psicoattiva 2C-B, appartenente alla famiglia delle feniletilammine 2C. Per questo vienedetta “tusi”, dall’inglese “2C – Two C”. Alla sostanza viene aggiunto un colorante al sapore di fragola. Secondo le prime risultanze degli esami tossicologici svolti sul corpo di, l’ex membro degli One Direction l’avrebbe assunta prima di morire.