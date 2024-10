Coltellate per gelosia: Matteo Baldascini accusato di tentato omicidio (Di martedì 22 ottobre 2024) Aveva accoltellato un ragazzo per gelosia così per Matteo Baldascini è scattata una richiesta di rinvio a giudizio per tentato omicidio. I fatti oggetto del procedimento che oggi è approdato davanti al giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Latina Barbara Cortegiano risale a marzo Latinatoday.it - Coltellate per gelosia: Matteo Baldascini accusato di tentato omicidio Leggi tutta la notizia su Latinatoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Aveva accoltellato un ragazzo percosì perè scattata una richiesta di rinvio a giudizio per. I fatti oggetto del procedimento che oggi è approdato davanti al giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Latina Barbara Cortegiano risale a marzo

