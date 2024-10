Cina: si prepara a lanciare veicolo spaziale con equipaggio Shenzhou-19 (Di martedì 22 ottobre 2024) Pechino, 22 ott – (Xinhua) – La combinazione del veicolo spaziale con equipaggio Shenzhou-19 e di un razzo vettore Long March-2F e’ stata trasferita nella zona di lancio, ha dichiarato oggi la China Manned Space Agency (CMSA). Secondo la CMSA, le strutture e le attrezzature del sito di lancio sono in buone condizioni, mentre i vari controlli di funzionamento pre-lancio e i test congiunti saranno eseguiti come previsto. Il veicolo spaziale sara’ lanciato a tempo debito nel prossimo futuro, ha dichiarato la CMSA. (Xin) Agenzia Xinhua Romadailynews.it - Cina: si prepara a lanciare veicolo spaziale con equipaggio Shenzhou-19 Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Pechino, 22 ott – (Xinhua) – La combinazione delcon-19 e di un razzo vettore Long March-2F e’ stata trasferita nella zona di lancio, ha dichiarato oggi la China Manned Space Agency (CMSA). Secondo la CMSA, le strutture e le attrezzature del sito di lancio sono in buone condizioni, mentre i vari controlli di funzionamento pre-lancio e i test congiunti saranno eseguiti come previsto. Ilsara’ lanciato a tempo debito nel prossimo futuro, ha dichiarato la CMSA. (Xin) Agenzia Xinhua

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Cina: si prepara a lanciare veicolo spaziale con equipaggio Shenzhou-19 - Pechino, 22 ott - (Xinhua) - La combinazione del veicolo spaziale con equipaggio Shenzhou-19 e di un razzo vettore Long March-2F e' stata trasferita nella ... (romadailynews.it)

Il misterioso aereo spaziale X-37B viene nominato in un annuncio unico - La Space Force annuncia manovre senza precedenti per il suo segretissimo velivolo spaziale, aprendo nuove frontiere nella sicurezza nazionale. (tech.everyeye.it)

Loro hanno chiesto i danni alla NASA, e tu puoi fare lo stesso - Un avvocato della famiglia Otero, Mica Nguyen Worthy, ha dichiarato di aver chiesto alla NASA " oltre 80.000 dollari " per perdite di danni alla proprietà non assicurati, danni per interruzione di ... (esquire.com)