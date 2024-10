Chiara Ferragni, weekend nella natura con i figli Vittoria e Leone al Campo di Federica (Di martedì 22 ottobre 2024) Nerviano (Milno), 22 ottobre 2024 - Al Campo di Federica arriva Chiara Ferragni. Durante questo weekend di ottobre, l’imprenditrice digitale ha deciso di dedicarsi alla famiglia, trascorrendo del tempo con i figli Leone e Vittoria immersa nella natura, in una delle location preferite dai vip in questo periodo dell'anno. Il Campo di Federica si trova a Nerviano ed è uno dei più famosi Pumpkin Patch d’Italia. Qui, da settembre a novembre, si celebra il Festival d’Autunno, dove è possibile intagliare e decorare zucche, fare un giro sulla ruota panoramica e gustare un delizioso pumpkin spice latte, una bevanda perfetta per le fredde giornate autunnali. Leone e Vittoria si sono divertiti a intagliare le zucche di Halloween in uno dei laboratori del giardino, godendosi una giornata all’insegna del relax e della creatività insieme alla loro mamma. Ilgiorno.it - Chiara Ferragni, weekend nella natura con i figli Vittoria e Leone al Campo di Federica Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Nerviano (Milno), 22 ottobre 2024 - Aldiarriva. Durante questodi ottobre, l’imprenditrice digitale ha deciso di dedicarsi alla famiglia, trascorrendo del tempo con iimmersa, in una delle location preferite dai vip in questo periodo dell'anno. Ildisi trova a Nerviano ed è uno dei più famosi Pumpkin Patch d’Italia. Qui, da settembre a novembre, si celebra il Festival d’Autunno, dove è possibile intagliare e decorare zucche, fare un giro sulla ruota panoramica e gustare un delizioso pumpkin spice latte, una bevanda perfetta per le fredde giornate autunnali.si sono divertiti a intagliare le zucche di Halloween in uno dei laboratori del giardino, godendosi una giornata all’insegna del relax e della creatività insieme alla loro mamma.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Chiara Ferragni in un wine resort per il weekend : quanto costa la vacanza nel castello tra i vigneti - Chiara Ferragni ha trascorso un weekend all'insegna del relax e del buon vino. Insieme agli amici ha organizzato una breve vacanza in un wine resort costruito in un suggestivo castello storico: ecco tutti i dettagli della spettacolare location.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Piogge e temperature giù di 10 gradi con nevicate su Alpi e Dolomiti. Schiarita nel weekend con un timido sole. Zaia dichiara lo stato di emergenza - C'era chi lo attendeva con ansia, chi avrebbe preferito un decorso più lento. Il freddo è arrivato, le temperature si sono abbassate di colpo di 10 gradi in Veneto e Friuli Venezia... (Ilgazzettino.it)

Chiara Ferragni - il weekend in città è con top vichy e borsa griffata in edizione limitata - Chiara Ferragni è tornata a Milano: dopo un agosto trascorso in famiglia, con la madre, le sorelle e i figli Leone e Vittoria, si prepara a riprendere gli impegni lavorativi. Per una passeggiata in città, il look casual è composto da una borsa rarissima da trovare.Continua a leggere . (Fanpage.it)