Champions: Perin non basta, Juve ko 1-0 con lo Stoccarda (Di martedì 22 ottobre 2024) Prima sconfitta in Champions League per la Juventus, battuta in casa 1-0 dallo Stoccarda nel matchday3. Dopo le vittorie contro Psv e Lipsia, la squadra di Motta cade nonostante lo straordinario Perin. Palo di Demirovic alla mezz'ora con la deviazione di Perin, bravo anche su Undav. Gol annullato a Undav in avvio di ripresa. Perin su ripete sul solito Undav, poi para anche il rigore di Millot causato da Danilo (espulso dopo l'intervento del Var). L'ex atalantino Touré la decide al 92'. Quotidiano.net - Champions: Perin non basta, Juve ko 1-0 con lo Stoccarda Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di martedì 22 ottobre 2024) Prima sconfitta inLeague per lantus, battuta in casa 1-0 dallonel matchday3. Dopo le vittorie contro Psv e Lipsia, la squadra di Motta cade nonostante lo straordinario. Palo di Demirovic alla mezz'ora con la deviazione di, bravo anche su Undav. Gol annullato a Undav in avvio di ripresa.su ripete sul solito Undav, poi para anche il rigore di Millot causato da Danilo (espulso dopo l'intervento del Var). L'ex atalantino Touré la decide al 92'.

Champions - Juventus-Stoccarda 0-1 : la decide Tourè. Rosso per Danilo e Perin para un rigore nel finale - . . Prima. Un gol dell'ex Atalanta El Bilal Touré al 91' condanna la Juventus alla prima sconfitta in Champions e alla prima sconfitta in tutta la stagione.  La gara contro lo Stoccarda, valida per la terza giornata di Champions, non ha visto brillare i bianconeri, incapaci di essere pericolosi. (Torinotoday.it)

