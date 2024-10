Champions League, stasera Milan-Brugge: Fonseca rilancia Theo e Leao (Di martedì 22 ottobre 2024) Torna la Champions League e per il Milan ancora a secco di vittorie non ci sono più margini di errore. La squadra di Paulo Fonseca ospita a San Siro il Club Brugge in una delle partite che apre la terza giornata. Dopo i ko contro Liverpool e Bayer Leverkusen i rossoneri devono a tutti i costi rompere il ghiaccio e portare a casa i tre punti per non restare staccati in classifica dal treno che porta almeno ai playoff della seconda fase. Fighting fit ahead of #MilanBrugge ?#UCL #SempreMilan pic.twitter.com/fn4u2eG1PM — AC Milan (@acMilan) October 21, 2024 Fonseca: “Non è una partita decisiva” “Non è una partita decisiva, ma molto importante. Sarà una gara diversa, ma molto difficile. Loro sono una squadra di qualità, hanno vinto l’ultima in Champions. Ma l’importante è la nostra squadra: domani dobbiamo vincere”, ha dichiarato alla vigilia Paulo Fonseca. Lapresse.it - Champions League, stasera Milan-Brugge: Fonseca rilancia Theo e Leao Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Torna lae per ilancora a secco di vittorie non ci sono più margini di errore. La squadra di Pauloospita a San Siro il Clubin una delle partite che apre la terza giornata. Dopo i ko contro Liverpool e Bayer Leverkusen i rossoneri devono a tutti i costi rompere il ghiaccio e portare a casa i tre punti per non restare staccati in classifica dal treno che porta almeno ai playoff della seconda fase. Fighting fit ahead of #?#UCL #Semprepic.twitter.com/fn4u2eG1PM — AC(@ac) October 21, 2024: “Non è una partita decisiva” “Non è una partita decisiva, ma molto importante. Sarà una gara diversa, ma molto difficile. Loro sono una squadra di qualità, hanno vinto l’ultima in. Ma l’importante è la nostra squadra: domani dobbiamo vincere”, ha dichiarato alla vigilia Paulo

