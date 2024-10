Metropolitanmagazine.it - Certificazioni Fimi 14-20 ottobre: dischi di platino per Adele, Madame, Club Dogo e Lucio Dalla

(Di martedì 22 ottobre 2024) Nella w 42, settimana che va dal 14 al 20e Gfk hanno stilato un lungo elenco didi, tra i quali figurano singoli e album di, Bruno Mars e. Doppio disco diper, omonimo album del trio rap pubblicato lo scorso gennaio: l’ottavo lavoro in studio di Don Joe, Guè e Jake La Furia, è arrivato a distanza di dieci anni dal precedente Non Siamo Più Quelli Di Mi Fist e contiene il feat di Elodie nel primo singolo estratto Soli A Milano. Sono centomila le copie vendute quelle di Doo-Wops & Hooligans, album che ha segnato il debutto del panorama musicale di Bruno Mars nel 2011, trascinato dalle hit Grenade, Just The Way You Are e Marry You. Il progetto discografico dell’artista di Honolulu è stato insieme a 21 di, il più venduto dell’anno.