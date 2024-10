Casa, idealista: solo 5% immobili venduto in meno di una settimana (Di martedì 22 ottobre 2024) Roma, 22 ott. (askanews) – Il mercato immobiliare italiano mostra segnali di rallentamento nelle vendite rapide. Nel terzo quarter del 2024, solo il 5% degli immobili presenti su idealista, il portale immobiliare leader nello sviluppo tecnologico in Italia, è stato venduto in meno di una settimana. Questo dato rappresenta un calo del 3% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, quando le vendite “express” rappresentavano l’8% del totale. La tendenza è stabile rispetto al secondo trimestre del 2024, in cui la quota di vendite rapide era identica. Secondo l’analisi, la maggior parte delle abitazioni, pari al 41%, è stata venduta entro un periodo compreso tra 90 giorni e un anno. Il 30% degli immobili è stato venduto tra uno e tre mesi, mentre l’11% è stato acquistato entro un mese dalla pubblicazione. Infine, il 13% delle vendite ha richiesto oltre 12 mesi. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Roma, 22 ott. (askanews) – Il mercatoare italiano mostra segnali di rallentamento nelle vendite rapide. Nel terzo quarter del 2024,il 5% deglipresenti su, il portaleare leader nello sviluppo tecnologico in Italia, è statoindi una. Questo dato rappresenta un calo del 3% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, quando le vendite “express” rappresentavano l’8% del totale. La tendenza è stabile rispetto al secondo trimestre del 2024, in cui la quota di vendite rapide era identica. Secondo l’analisi, la maggior parte delle abitazioni, pari al 41%, è stata venduta entro un periodo compreso tra 90 giorni e un anno. Il 30% degliè statotra uno e tre mesi, mentre l’11% è stato acquistato entro un mese dalla pubblicazione. Infine, il 13% delle vendite ha richiesto oltre 12 mesi.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Casa, idealista: solo 5% immobili venduto in meno di una settimana - Roma, 22 ott. (askanews) – Il mercato immobiliare italiano mostra segnali di rallentamento nelle vendite rapide. Nel terzo quarter del 2024, solo il 5% degli immobili presenti su idealista, il portale ... (askanews.it)

Vendite express: solo il 5% degli immobili venduto in meno di una settimana - Il mercato immobiliare italiano mostra segnali di rallentamento nelle vendite rapide. Nel terzo trimestre del 2024, solo il 5% degli immobili presenti su idealista, il portale immobiliare leader per i ... (idealista.it)

Perché comprare immobili all’asta può risolvere il problema degli alloggi abbordabili - Il problema della scarsità di abitazioni a prezzi accessibili non riguarda solo l’Italia, ma è diffuso in molti Paesi OCSE. Secondo un recente rapporto del Financial Times, il 50% dei cittadini dei Pa ... (idealista.it)