Borse di studio pronte per il ritiro | ecco cosa sapere!

L'Aquila - In Abruzzo, le Borse di studio del programma ministeriale "Iostudio" possono essere riscosse presso gli uffici postali a partire da oggi. Da oggi, gli studenti delle scuole superiori in Abruzzo possono ritirare presso tutti gli uffici postali le Borse di studio relative al programma ministeriale "Iostudio" per l'anno scolastico 2023/2024. Questo importante supporto economico è stato predisposto per oltre 2.400 studenti, con un importo di 390 euro ciascuna, per un totale di circa 1 milione di euro accreditato nella regione. L'assessore all'Istruzione, Roberto Santangelo, ha sottolineato come l'Abruzzo sia una delle prime regioni in Italia a procedere con la liquidazione di queste Borse. "Grazie a un lavoro rapido e accurato, gli uffici hanno inserito tutti i dati sulla nuova piattaforma ministeriale, facilitando così l'approvazione e il pagamento," ha dichiarato Santangelo.

