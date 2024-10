Basket, Serie A1: Virtus Bologna-Tortona verrà recuperata il 6 novembre (Di martedì 22 ottobre 2024) verrà recuperata mercoledì 6 novembre la sfida tra Virtus Bologna e Tortona, valida per la quarta giornata della Serie A1 di Basket. Il match, inizialmente previsto per domenica 20 ottobre, è stato rinviato a causa dell’alluvione che ha colpito il capoluogo e tutta la provincia bolognese. Ad annunciare la nuova data è stata la lega Basket, con la palla a due fissata alle 20:00. Per Tortona si tratterà della prima di due trasferte consecutive lungo la via Emilia, vista la partita di tre giorni dopo contro la Reggiana, mentre per le Vu Nere il calendario si comprime ulteriormente, visto che venerdì 8 novembre all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno arriverà il Maccabi Tel Aviv per la sfida dell’ottava giornata di Eurolega. RISULTATI E CLASSIFICHE Basket, Serie A1: Virtus Bologna-Tortona verrà recuperata il 6 novembre SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di martedì 22 ottobre 2024)mercoledì 6la sfida tra, valida per la quarta giornata dellaA1 di. Il match, inizialmente previsto per domenica 20 ottobre, è stato rinviato a causa dell’alluvione che ha colpito il capoluogo e tutta la provincia bolognese. Ad annunciare la nuova data è stata la lega, con la palla a due fissata alle 20:00. Persi tratterà della prima di due trasferte consecutive lungo la via Emilia, vista la partita di tre giorni dopo contro la Reggiana, mentre per le Vu Nere il calendario si comprime ulteriormente, visto che venerdì 8all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno arriverà il Maccabi Tel Aviv per la sfida dell’ottava giornata di Eurolega. RISULTATI E CLASSIFICHEA1:il 6SportFace.

Serie B : Brescia in difficoltà. Rondinelle snobbate - più tifosi per il basket - 591 praticamente palazzetto riempito al 90% per cento contro l’appena 25% del Rigamonti, che di supporter ne può contenere 16. 000 spettatori, passando da 9. 014 di sabato. Ma sotto la pioggia in pochi volevano starci, e siccome lo stadio è coperto solo in tribuna, c’è chi ha preferito restare a casa. (Sport.quotidiano.net)

Basket serie C. Dragons - vittoria sofferta . Torna su con pieno merito - All’intervallo lungo i Dragons arrivano avanti 40-29. Coach: Pinelli. Un recupero di Bruni consente a Banchelli di segnare da sotto il 61-58 in un momento difficile per i rossoblù. L. . Grandissima la reazione laniera nel secondo quarto: in 10’ solo quattro i punti segnati dalla squadra ospite allenata da coach Alessandro Becagli. (Lanazione.it)

Basket - Serie A2 2024/2025 : Spanghero e Johnson trascinano Rieti - Brindisi battuta in rimonta - RISULTATI E CLASSIFICHE The post Basket, Serie A2 2024/2025: Spanghero e Johnson trascinano Rieti, Brindisi battuta in rimonta appeared first on SportFace. Rieti vince in rimonta contro Brindisi nella sesta giornata della Serie A2 2024/2025 di basket e raggiunge Rimini e Cantù in testa alla classifica a quota cinque vittorie. (Sportface.it)