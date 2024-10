Basket, Sassari domina contro il BC Dnipro in Europe Cup (Di martedì 22 ottobre 2024) Si è appena conclusa al Palaserradimigni di Sassari la sfida valevole per la terza giornata di Europe Cup tra i padroni di casa della Dinamo e il team ucraino del BC Dnipro. Per i sardi la chance di continuare il percorso perfetto dopo i due successi nei primi due turni, per gli ospiti – alla loro quarta partita – la volontà del secondo successo consecutivo dopo i due ko all’esordio. Ecco come è andata. Parte subito forte Sassari, che con le triple di Bibbins e Bendzius dà il via al match e scappa subito via sull’13-2 grazie ai canestri di Halilovic. Faticano gli ospiti a restare aggrappati al match, ma un parziale di 0-10 rimette tutto in discussione dopo 6 minuti di gioco. Il passaggio a vuoto viene fermato dal canestro di Renfro, poi un parziale ispirato da Veronesi rilancia Sassari che va al primo stop avanti 28-17. Oasport.it - Basket, Sassari domina contro il BC Dnipro in Europe Cup Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Si è appena conclusa al Palaserradimigni dila sfida valevole per la terza giornata diCup tra i padroni di casa della Dinamo e il team ucraino del BC. Per i sardi la chance di continuare il percorso perfetto dopo i due successi nei primi due turni, per gli ospiti – alla loro quarta partita – la volontà del secondo successo consecutivo dopo i due ko all’esordio. Ecco come è andata. Parte subito forte, che con le triple di Bibbins e Bendzius dà il via al match e scappa subito via sull’13-2 grazie ai canestri di Halilovic. Faticano gli ospiti a restare aggrappati al match, ma un parziale di 0-10 rimette tutto in discussione dopo 6 minuti di gioco. Il passaggio a vuoto viene fermato dal canestro di Renfro, poi un parziale ispirato da Veronesi rilanciache va al primo stop avanti 28-17.

