Atp Vienna, occhi puntati sul derby Sonego-Musetti (Di martedì 22 ottobre 2024) Da non perdere anche la sfida tra Darderi e l'idolo di casa Thiem, all'ultimo torneo della carriera Dopo i successi di Matteo Berrettini e Flavio Cobolli, derby italiano oggi all’Atp 500 di Vienna 2024. In programma il match inedito tra Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego. Tra i due azzurri non ci sono precedenti a livello Sbircialanotizia.it - Atp Vienna, occhi puntati sul derby Sonego-Musetti Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Da non perdere anche la sfida tra Darderi e l'idolo di casa Thiem, all'ultimo torneo della carriera Dopo i successi di Matteo Berrettini e Flavio Cobolli,italiano oggi all’Atp 500 di2024. In programma il match inedito tra Lorenzoe Lorenzo. Tra i due azzurri non ci sono precedenti a livello

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

LIVE Musetti-Sonego - ATP Vienna 2024 in DIRETTA : derby di scena nel tardo pomeriggio - Si gioca come 4° match dalle 12. Nel 2021 infatti fu capace di raggiungere l’ultimo atto, sconfiggendo in semifinale con un roboante 6-2, 6-1 Novak Djokovic. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di 1° turno dell’ATP 500 di Vienna tra Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego. (Oasport.it)

Sonego cerca l’acuto in un 2024 difficile - Musetti vuole avvicinare la top-15 : a Vienna è derby al primo turno - Di tutt’altra fattura, invece, l’annata di Lorenzo Musetti, iniziata certamente a rilento, ma poi esplosa completamente da giugno in poi, tra la finale al Queen’s, la semifinale a Wimbledon, il bronzo olimpico e tanti altri buoni piazzamenti che lo hanno riportato alla soglia dei top-15. Queste sono settimane importanti anche in ottica convocazioni verso le Finals di Coppa Davis e tutti i ... (Sportface.it)

LIVE Musetti-Sonego - ATP Vienna 2024 in DIRETTA : il derby italiano può riservare sorprese - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di 1° turno dell’ATP 500 di Vienna tra Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego. Nel 2021 infatti fu capace di raggiungere l’ultimo atto, sconfiggendo in semifinale con un roboante 6-2, 6-1 Novak Djokovic. (Oasport.it)