Arrestato il boss Massimiliano Esposito, "lo Scognato" di Bagnoli era ricercato da un mese (Di martedì 22 ottobre 2024) Preso a Qualiano (Napoli) il ricercato Massimiliano Esposito, alias "lo Scognato", ritenuto a capo del clan di camorra di Bagnoli.

Preso a Qualiano il boss di Bagnoli Massimiliano Esposito : si spostava su un’Audi R8 - In fuga dal 17 settembre scorso, l’esponente della malavita partenopea è stato braccato per settimane, fino alla cattura avvenuta ad opera dei poliziotti del Commissariato di Bagnoli e della Squadra Mobile di Napoli. Acciuffato a Qualiano il boss di Bagnoli, Massimiliano Esposito. . Preso a Qualiano il boss di Bagnoli Massimiliano Esposito: si spostava su un’Audi […] L'articolo Preso a ... (Teleclubitalia.it)

Blitz contro il clan Esposito-Nappi di Bagnoli : il boss Massimiliano “lo Scognato” in fuga - 11 arresti - Ordinanza contro il gruppo Esposito-Nappi, 11 arresti. In fuga due indagati, tra cui il boss Massimiliano Esposito "lo Scognato". Il clan controllava droga e parcheggi abusivi.Continua a leggere . (Fanpage.it)

