Antimafia all'assalto di Scarpinato e De Raho, dalle destre una proposta contra personam sul conflitto d'interessi (Di martedì 22 ottobre 2024) L'assalto della commissione Antimafia ai parlamentari del Movimento 5 Stelle, Roberto Scarpinato e Federico Cafiero de Raho, continua. E continua lo scontro sul conflitto d'interessi: la presidente Chiara Colosimo tira dritto su una modifica della legge che istituisce la commissione, puntando a imporre ai parlamentari di astenersi dalle attività su fatti che li riguardano personalmente. È attesa nelle prossime ore la proposta di legge a prima firma del vicepresidente Mauro D'Attis, di Forza Italia, sottoscritta dai rappresentanti dei partiti di centrodestra in commissione. Il testo arriverà anche in Senato.

