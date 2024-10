Amadeus i bassi ascolti sul Nove e il palinsesto | Bisogna capire se è il caso di continuare a quell’ora non ci si può intestardire

Leggi tutta la notizia su Open.online

(Di martedì 22 ottobre 2024) «Devise è ildiessere pragmatici, non ti puoi». Ospite degli amici Linus e Nicola Savino nella sua Radio Deejay ai cui microfoni lavorò dal 1986 al 1994,non si tira indietro riguardo aidel suo programma sul. Il conduttore, che diretto e presentato il Festival di Sanremo nelle ultime cinque edizioni, in questa stagione ha esordito sul canale Discovery avendo lasciato la Rai dopo 25 anni in viale Mazzini. Il suo Chissa chi è, format simile al game show I soliti ignoti che ha fatto le fortune della Rai per tanti anni, non ha mai superato il 3 per cento. L’azienda si è già espressa sui numeri poco esaltanti, spiegando che non si aspettavano che il pubblico di Rai1 si sarebbe trasferito in blocco sul. Anche Fabio Fazio si è speso per il collega, spiegando che ci vuole tempo.