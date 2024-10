Addio a Claudio Prandi, chef pluristellato e volto noto nel volontariato (Di martedì 22 ottobre 2024) Il mondo della cucina italiana piange Claudio Prandi, noto chef pluristellato nato ad Arco che, a causa di una malattia, ci ha lasciati all’età di 74 anni.Dopo aver frequentato la scuola alberghiera di Riva del Garda, Claudio Prandi ha lavorato al ristorante “Griso” di Malgrate (LC), dove ha Trentotoday.it - Addio a Claudio Prandi, chef pluristellato e volto noto nel volontariato Leggi tutta la notizia su Trentotoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Il mondo della cucina italiana piangenato ad Arco che, a causa di una malattia, ci ha lasciati all’età di 74 anni.Dopo aver frequentato la scuola alberghiera di Riva del Garda,ha lavorato al ristorante “Griso” di Malgrate (LC), dove ha

Chi era Claudio Prandi - lo chef tre stelle Michelin. Dal Griso di Lecco al Lear di Briosco : la storia della stella della cucina italiana - All’inizio del nuovo millennio decise di tornare in Italia, in provincia di Monza portando in breve tempo il ristorante Lear di Briosco alla conquista di una stella Michelin, la terza per lui coronamento di una carriera unica. 30 nella chiesa di Sala al Barro, sono centinaia i messaggi di cordoglio che sono arrivati in queste ore alla moglie i figli a Galbiate. (Ilgiorno.it)

È morto Claudio Prandi : lutto per lo chef lecchese del “Griso” di Malgrate - In gioventù, Prandi frequentò la scuola alberghiera a Riva del Garda e dopo le prime esperienze lavorative inizio la sua carriera al Griso di Malgrate (stabilendosi come residenza a Galbiate), dove rimase per oltre tre decenni. Nato ad Arco, in provincia di Trento, nel 1950, è morto domenica 21 ottobre a causa di una malattia. (Ilgiorno.it)

Chi era Claudio Prandi - lo storico chef pluristellato del Griso : aveva 74 anni - Lo chef aveva ottenuto la prima stella Michelin a soli 24 anni quando era alla guida del ristorante dell'Hotel Griso (Lecco) La seconda stella fu ottenuta nel 1988. Dopo una breve parentesi in Giappone, dove fu alla guida di un ristorante a Nagoya, nell'isola di Honsu, tornò in Italia e ottenne la terza stella Michelin quando era alla guida del ristorante Lear a Briosco (Monza e Brianza)Continua ... (Fanpage.it)