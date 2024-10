Abbassamento del costo dei ticket mensa, la minoranza di Montesarchio chiede un consiglio comunale (Di martedì 22 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma del gruppo consiliare di minoranza del Comune di Montesarchio Annalisa Clemente, Ilaria Caturano, Gaetano Mauriello, Nicola Striani, Antonino Maffei Cari Concittadini,In data odierna abbiamo provveduto a protocollare una richiesta urgente di convocazione di consiglio comunale con ad oggetto:“Proposta della minoranza consiliare di Abbassamento del costo del ticket mensa”.La volontà del gruppo di opposizione “Futuro per Montesarchio” è quella di proporre alla maggioranza, attraverso opportune variazioni in bilancio, una maggiore compartecipazione del Comune al costo del ticket mensa, una più equa distribuzione delle tariffe, senza in nessun modo toccare le fasce più deboli. Anteprima24.it - Abbassamento del costo dei ticket mensa, la minoranza di Montesarchio chiede un consiglio comunale Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma del gruppo consiliare didel Comune diAnnalisa Clemente, Ilaria Caturano, Gaetano Mauriello, Nicola Striani, Antonino Maffei Cari Concittadini,In data odierna abbiamo provveduto a protocollare una richiesta urgente di convocazione dicon ad oggetto:“Proposta dellaconsiliare dideldel”.La volontà del gruppo di opposizione “Futuro per” è quella di proporre alla maggioranza, attraverso opportune variazioni in bilancio, una maggiore compartecipazione del Comune aldel, una più equa distribuzione delle tariffe, senza in nessun modo toccare le fasce più deboli.

Montesarchio - l’amministrazione risponde alle accuse : “Dalla minoranza solo fake news” - Anche questo scritto in atti ufficiali (Decreto Ministero dell’Istruzione dell’8 giugno 2022, n. 481. Falso. 19, pag. it/pnrr-mense-scolastiche-pubblicate-le-graduatorie-del-nuovo-piano/ per verificare che la parola inammissibile non esiste nè per il Comune di Montesarchio né per gli altri, ma si trova solo un elenco di istanze diviso da una linea rossa che segna il confine tra le istanze ammesse ... (Anteprima24.it)