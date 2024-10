Unlimitednews.it - A Vodafone il premio “Ceo for Life” per l’innovazione

(Di martedì 22 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – Silvia Cassano, direttore Risorse umane e Organizzazione diItalia ha ritirato il“CeO For”.è stata premiata nell’ambito della tavola rotonda dedicata al, dal titolo “Task Force Nazionale sulla Cyber Security e Telco Sostenibilità”.“La trasformazione digitale è una opportunità – ha affermato Cassano – non solo dal punto di vista dell’efficienza operativa ma anche delnei servizi e nei prodotti. Se teniamo in considerazione questo ma anche la ragion d’essere di, quella di connettere per un futuro migliore, è facile capire il perchè dell’impegno dell’azienda nell’essere abilitatore di questa trasformazione contribuendo al sistema Paese.