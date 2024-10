“You’re right”, a Milano il festival di Terre des Hommes per la partecipazione e i diritti di ragazze e ragazzi (Di lunedì 21 ottobre 2024) Nasce a Milano “You’re right”, il festival dedicato ai diritti dell’infanzia e alla partecipazione giovanile di Terre des Hommes. Dal 22 al 26 ottobre, con eventi diffusi in vari punti della città, il festival è organizzato dalla ong, insieme al Garante dei diritti per l’infanzia e l’adolescenza del Comune di Milano. Il palinsesto mette al centro il benessere di bambini e adolescenti e affronterà ogni giorno un tema diverso, attraverso incontri nelle scuole ed eventi aperti al pubblico, laboratori, spettacoli teatrali e attività sportive. Martedì 22 ottobre il festival si aprirà con un focus sul ruolo delle imprese e le opportunità dell’Intelligenza Artificiale per il futuro dei giovani. Gli appuntamenti della prima giornata, patrocinata da Sustainability Makers, saranno ospitati dalla Fondazione Riccardo Catella. Ilfattoquotidiano.it - “You’re right”, a Milano il festival di Terre des Hommes per la partecipazione e i diritti di ragazze e ragazzi Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Nasce a”, ildedicato aidell’infanzia e allagiovanile dides. Dal 22 al 26 ottobre, con eventi diffusi in vari punti della città, ilè organizzato dalla ong, insieme al Garante deiper l’infanzia e l’adolescenza del Comune di. Il palinsesto mette al centro il benessere di bambini e adolescenti e affronterà ogni giorno un tema diverso, attraverso incontri nelle scuole ed eventi aperti al pubblico, laboratori, spettacoli teatrali e attività sportive. Martedì 22 ottobre ilsi aprirà con un focus sul ruolo delle imprese e le opportunità dell’Intelligenza Artificiale per il futuro dei giovani. Gli appuntamenti della prima giornata, patrocinata da Sustainability Makers, saranno ospitati dalla Fondazione Riccardo Catella.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

A Milano il primo festival di Terre des Hommes dedicato ai diritti dell'infanzia - La manifestazione prevede numerosi eventi diffusi in vari punti della. Dal 22 al 26 ottobre a Milano arriva You’re right: Milano per i diritti di bambini, bambine e adolescenti, prima edizione di un festival dedicato ai diritti dell’infanzia e alla partecipazione giovanile di Terre des Hommes. (Milanotoday.it)

Il Festival di Street Food nel cuore di Milano - Da venerdì 18 a domenica 20 ottobre alla Fabbrica del Vapore arrivano due festival imperdibili: Street Culture, il nuovo festival sulla cultura di strada, e Streeat Food Festival, dedicato al cibo di strada. I due festival Street Culture darà a tutti i partecipanti la possibilità di... (Milanotoday.it)

Torna in Italia l'Ocean Film Festival : si parte da Milano il 22 ottobre - Anche quest'anno il festival di cinema dedicato all'amore per il mare parte per una tournee italiana in 13 tappe. (Vanityfair.it)