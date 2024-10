Urbanpost.it - Una voragine inghiotte un’auto (con una donna dentro). Panico e terrore: cosa è successo

(Di lunedì 21 ottobre 2024): automobilista in salvo a Lamezia Terme – Momenti di puroa Lamezia Terme, dove unasi è aperta in strada,ndoin transito sulla statale 280, nei pressi dello svincolo di Lamezia Sud. L’incidente, avvenuto a causa del maltempo che ha colpito duramente la Calabria, ha visto una giovanedi 25 anni coinvolta nell’impressionante cedimento della strada. Fortunatamente, grazie all’intervento tempestivo di altri automobilisti, la ragazza è stata tratta in salvo prima dell’arrivo dei soccorsi, rimanendo illesa.sulla statale: il racconto dell’incidente La, larga diversi metri e profonda al punto da quasi sommergere l’auto, si è aperta all’improvviso a causa delle forti piogge che hanno devastato la regione nelle ultime ore.