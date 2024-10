Ilveggente.it - UFFICIALE correrà con la Ferrari: un altro pilota in pista

Leggi tutta la notizia su Ilveggente.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024)con la. E sicuramente sarà Sainz a cedergli il posto. Il nuovodella Rossa è pronto a scendere inMettiamo le cose in chiaro, per evitare che qualcuno possa avere un malore: l’anno prossimo sulla Rossa ci sarà Lewis Hamilton insieme a Charles Leclerc. Quindi state sereni. Le duead Austin (Lapresse) – Ilveggente.itMa nel titolo che leggete non c’è nulla di sbagliato. Sì, perché c’è un nuovodellache nelle prossime settimane, quasi sicuramente, prenderà il posto di Sainz.