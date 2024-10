Terni, la segnalazione: “Strutture fatiscenti e condizioni precarie. Le infiltrazioni generano umidità nelle abitazioni” (Di lunedì 21 ottobre 2024) Migliorare la qualità della vita attraverso degli interventi risolutivi. Il Consigliere comunale del gruppo Misto Danilo Primieri si è fatto carico di alcune testimonianze raccolte per segnalare le problematiche – ormai datate – di alcune palazzine collocate nel quartiere di San Giovanni ‘basso’ Ternitoday.it - Terni, la segnalazione: “Strutture fatiscenti e condizioni precarie. Le infiltrazioni generano umidità nelle abitazioni” Leggi tutta la notizia su Ternitoday.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Migliorare la qualità della vita attraverso degli interventi risolutivi. Il Consigliere comunale del gruppo Misto Danilo Primieri si è fatto carico di alcune testimonianze raccolte per segnalare le problematiche – ormai datate – di alcune palazzine collocate nel quartiere di San Giovanni ‘basso’

