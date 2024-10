Tennis, Berrettini vince a Vienna su Fucsovics. Arnaldi eliminato dal torneo di Basilea (Di lunedì 21 ottobre 2024) Torna a vincere Matteo Berrettini. A Vienna il Tennista azzurro ha battuto in due set l’ungherese Fucsovics con il punteggio di 7-5, 6-4. Primo parziale molto equilibrato, con Berrettini che riesce a portalo a casa 7-5. Nel secondo sale il livello di Tennis dell’azzurro, che trova il break e conquista il match chiudendo 6-4 il parziale. Niente da fare invece per Matteo Arnaldi. L’azzurro perde all’esordio a Basilea, dove è stato battuto in tre set dal lucky loser David Goffin, n. 54 del mondo. Il belga aveva sostituito Roberto Carballes Baena dopo il forfait dello spagnolo. Goffin si è imposto in rimonta con il punteggio di 6-7, 6-3, 6-2 in poco più di due ore e mezzo di gioco. (Fonte Adnkronos) Foto atptour/Instagram da matBerrettini Instagram ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Torna are Matteo. Ailta azzurro ha battuto in due set l’ungheresecon il punteggio di 7-5, 6-4. Primo parziale molto equilibrato, conche riesce a portalo a casa 7-5. Nel secondo sale il livello didell’azzurro, che trova il break e conquista il match chiudendo 6-4 il parziale. Niente da fare invece per Matteo. L’azzurro perde all’esordio a, dove è stato battuto in tre set dal lucky loser David Goffin, n. 54 del mondo. Il belga aveva sostituito Roberto Carballes Baena dopo il forfait dello spagnolo. Goffin si è imposto in rimonta con il punteggio di 6-7, 6-3, 6-2 in poco più di due ore e mezzo di gioco. (Fonte Adnkronos) Foto atptour/Instagram da matInstagram ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Tennis - Berrettini batte Fucsovics a Vienna. Arnaldi fuori a Basilea - Arnaldi fuori a Basilea appeared first on L'Identità. Primo parziale molto equilibrato, con Berrettini che riesce a portalo a casa 7-5. Nel secondo sale il livello di tennis dell'azzurro, che trova il break e conquista il match chiudendo […] The post Tennis, Berrettini batte Fucsovics a Vienna. A Vienna il tennista azzurro ha battuto in due set l'ungherese Fucsovics con il punteggio di 7-5, 6-4. (Lidentita.it)

Tennis - Berrettini batte Fucsovics a Vienna. Arnaldi fuori a Basilea - (Adnkronos) – Torna a vincere Matteo Berrettini. A Vienna il tennista azzurro ha battuto in due set l'ungherese Fucsovics con il punteggio di 7-5, 6-4. Primo parziale molto equilibrato, con Berrettini che riesce a portalo a casa 7-5. Nel secondo sale il livello di tennis dell'azzurro, che trova il break e conquista il match chiudendo […]. (Periodicodaily.com)

Vittoria decisiva di Matteo Berrettini a Vienna e sconfitta di Matteo Arnaldi a Basilea - Il primo set ha visto Arnaldi impegnarsi in una battaglia serrata, culminata in un tie-break in cui ha saputo gestire il punteggio a suo favore, conquistando il parziale con una combinazione di colpi aggressivi e una buona gestione del gioco. Fucsovics ha tentato di rimanere in partita, ma il tennista italiano ha chiuso il set con un punteggio di 6-4, mostrando una solidità e determinazione ... (Gaeta.it)