Tajani a Gerusalemme incontro con Katz

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha incontrato oggi a Gerusalemme il ministro degli Esteri israeliano Israel Katz. "Al mio collega ho confermato la solidarietà e il sostegno del governo italiano sul tema del rilascio degli ostaggi ancora nelle mani di Hamas. Dopo la scomparsa di Sinwar a Gaza riteniamo però che sia arrivato il momento di riaprire la strada alla politica e alla diplomazia: ho chiesto al governo di Israele di accelerare e agevolare l'ingresso degli aiuti umanitari a Gaza", ha dichiarato il ministro Tajani, stando a fonti della Farnesina. Aggiornamento ore 10.01 Tajani ha anticipato al ministro Katz i messaggi che il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha riportato dalla sua missione in Giordania e Libano.

