Iodonna.it - Sul tappeto rosso romano prevale un'eleganza classica, femminile ed essenziale. Tra paillettes, tocchi preziosi e total black. Con qualche sorpresa

(Di lunedì 21 ottobre 2024) When in Rome. Mai come quest’anno, i riflettori del cinema e della moda sono puntati sulla Festa del Cinema di Roma 2024, in pieno svolgimento all’Auditorium Parco della Musica. Tra pellicole attesissime e film controversi, non sono mancati indimenticabili momenti di stile. Sul red carpet Kasia Smutniak e Juliette Binoche, ad esempio, si sono fatte portavoci di una femminilità a tratti discreta, a tratti scenografica. In ogni caso magnetica.