Su Rai 1 "Il Conte di Montecristo", il kolossal di Bille August: "La migliore storia di vendetta mai raccontata"

Serie tv. È una storia dal fascino senza tempo quella de Il Conte di Montecristo, il celeberrimo romanzo di Alexandre Dumas. In arrivo su Rai 1 un nuovo adattamento dell'opera uscita nel 1846. La serie tv, diretta dal regista danese Bille August, è stata presentata in anteprima alla Festa del Cinema di Roma 2024.

Su Rai 1 un nuovo adattamento del romanzo di Alexandre Dumas "Il Conte di Montecristo"

Il primo "ricco e senza cuore" che affascinò milioni di spettatrici davanti al televisore, nel 1966, fu Andrea Giordana. Una versione de Il Conte di Montecristo indimenticabile quella dello sceneggiato di Edmo Fenoglio.

