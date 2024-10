Storie di speranza, il concorso letterario per le scuole in memoria di Giulia Gabrieli (Di lunedì 21 ottobre 2024) L’INIZIATIVA. L’Associazione conGiulia Onlus lancia la decima edizione del concorso artistico-letterario «Un gancio in mezzo al cielo. Storie di speranza», rivolto agli studenti di tutte le scuole italiane. Ecodibergamo.it - Storie di speranza, il concorso letterario per le scuole in memoria di Giulia Gabrieli Leggi tutta la notizia su Ecodibergamo.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) L’INIZIATIVA. L’Associazione conOnlus lancia la decima edizione delartistico-«Un gancio in mezzo al cielo.di», rivolto agli studenti di tutte leitaliane.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Storie di speranza : la decima edizione del concorso “Un gancio in mezzo al cielo” - Se lo si ritiene opportuno, come fonte di ispirazione, si può attingere alla vicenda di Giulia Gabrieli (vedi www. Siamo abituati a misurare l’arco temporale che divide una generazione dall’altra in 20/25 anni. Esemplare e “terapeutica” per tutti. . Il concorso è rivolto a tutti coloro che hanno vissuto direttamente la malattia o che ne hanno fatto esperienza attraverso un amico, un familiare, ... (Bergamonews.it)

Mostra del Cinema Venezia. Zani - Tenderstories : “Partecipare con tre film in concorso è un traguardo straordinario” - “La Mostra del Cinema di Venezia si conferma essere capace di interpretare e di raccogliere tutti i temi del momento, confezionando un quadro sociale molto variegato e reale. Come Tenderstories abbiamo portato in concorso tre film, ‘Nonostante’ di Valerio Mastandrea, ‘Diciannove’ di Giovanni Tortori . (Ilgiornaleditalia.it)

Festival del Cinema di Venezia 2024 : Tenderstories partecipa con tre film in concorso - Roma, 30 luglio 2024 – Tenderstories partecipa con tre film alla 81esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, organizzata dalla Biennale di Venezia e diretta da Alberto Barbera, che si svolgerà dal 28 agosto al 7 settembre 2024. Moreno Zani, Fondatore di Tenderstories, e Malcom Pagani, Ammi . (Ilgiornaleditalia.it)