Spettacolare carambola Illeso il conducente

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Soltanto lievi ferite, per fortuna, per il giovanedi un’auto che nella notte fra sabato e domenica è stato protagonista di un incidenteal quartiere Marco Polo, nei pressi dell’incrocio tra via Marco Polo e via don Tazzoli, davanti al Bar “Burla Bar”. Poco dopo la mezzanotte l’auto, per motivi ancora da accertare ha prima urtato un palo dell’illuminazione quasi divergendolo, per poi ribaltarsi e finire nuovamente in posizione orizzontatale. La macchina ha subito molti danni, sono andati in frantumi quasi tutti i vetri, parabrezza, lunotto posteriore, oltre che ammaccature importanti su più lati.